Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde eşinin iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde eşinin iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, İsmail N. aralarında husumet bulunan iş arkadaşı Çağrı S. (20) ile Yeşilova Mahallesi 4109 Sokakta karşılaştı.

Bir süre sonra girdikleri markette çıkan tartışmada Çağrı S, bıçakla İsmail N'nin yanında bulunan eşi Neşe N'yi (40) yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Neşe N, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan şüpheli, İsmail N'nin telefon numarasını internet sitelerine verdiğini bu sebeple aralarında tartışma olduğunu ve bunu konuşmak için oraya gittiğini, Neşe N'yi ise kendisine saldırdığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz