İzmir'de çiftçilere alkışlı destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tarlada üretimlerine devam eden çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü'nde alkışlama çağrısına İzmir'de vatandaşlar destek verdi.
14.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:30
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tarlada üretimlerine devam eden çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü'nde alkışlama çağrısına İzmir'de vatandaşlar destek verdi.
Kent genelinde saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatan vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden alkışlarla çiftçilere teşekkür etti.
Kaynak: AA