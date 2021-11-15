İzmir'de Çiftçi Hayatından ABD'de Senatör Adaylığına - Haberler
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İzmir'de Çiftçi Hayatından ABD'de Senatör Adaylığına

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İzmirli çiftçi bir ailenin kızı olan Helen Gülgün Bükülmez geçen hafta ABD'nin Kentucky eyaleti senatosu için yarıştı ancak seçimi Cumhuriyetçi rakibi karşısında kaybetti.

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmirli çiftçi bir ailenin kızı olan Helen Gülgün Bükülmez geçen hafta ABD'nin Kentucky eyaleti senatosu için yarıştı ancak seçimi Cumhuriyetçi rakibi karşısında kaybetti. Bükülmez, İzmir'deki çiftçilik hayatından ABD'de senatör adayı olmaya uzanan hikayesini VOA Türkçe'ye anlattı

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