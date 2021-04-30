İzmir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde açık olacak
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İzmir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde açık olacak

İzmir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde açık olacak
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'de, Anneler Günü'nde çiçek satışı yapan iş yerlerinin belirli saatlerde çalışmasına izin verildi.

İzmir'de, Anneler Günü'nde çiçek satışı yapan iş yerlerinin belirli saatlerde çalışmasına izin verildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanma sürecine ilişkin bazı kararlar aldı.

Valiliğin internet sitesinde duyurulan kararda, İzmir'de ikamet eden ancak komşu illerde çalışanlar seyahat iznine tabi olmaksızın işçi servisleri ile iş yerine gidebilecek.

Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinasyonundaki görevliler ve gönüllüler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Anneler Günü dolayısıyla çiçek satışı yapan iş yerleri 8-9 Mayıs günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Ayrıca, söz konusu iş yerleri 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis hizmeti sunabilecek.

Tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar, durumlarını belgelemek ve SGK Müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Beslenme veya temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler, ilgili sağlık raporunu ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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