İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 73 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 73 kişiye rozetleri takıldı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, CHP ve İyi Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 73 kişiye rozetleri takıldı.
MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Karşıyaka İlçe Başkanlığında düzenlenen etkinlikte, partiye yeni katılanları tebrik etti.
Şahin, yeni katılanların güçlerine güç kattığını da söyledi.
MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, gönlü vatan, ülke ve millet sevgisi dolu herkesi MHP çatısı altında siyaset yapmaya çağırdı.
Konuşmaların ardından MHP'ye katılanlara rozetleri, İl Başkanı Şahin tarafından takıldı.
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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri