İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 150 kişi MHP'ye katıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, CHP ve İyi Parti'den istifa eden 150 kişi MHP'ye üye oldu.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İlçedeki bir kafede düzenlenen etkinlikte, partiye yeni katılanları tebrik etti.

Yeni üyelere rozetlerini takan Şahin, şöyle dedi:

"Zillet ittifakının şu an yaptığı siyasetten toplum çok büyük bir rahatsızlık duyuyor. Bu rahatsızlıklar bize böyle yansıyor. Türk milleti yapılanların farkında. Bir kaos siyaseti yapılıyor. Türkiye bir kaosa sürüklenmek isteniyor. Milletimiz de bunu fark ediyor. Buna tepki oluyor. Katılımlar sürecek."

Şahin, son bir ayda 1500 civarında katılım olduğunu da sözlerine ekledi.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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