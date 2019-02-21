İzmir'de CHP'nin Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesinin İptali İçin Başvuru

İzmir'in Konak ilçesinde bir CHP üyesi, ilçe belediye meclis üyesi listesinin tüzükte belirlenen koşullarda yapılmadığını ileri sürerek listenin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

CHP üyesi Gazi Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada 35 yıldan bu yana partili olduğunu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Konak ilçesinden belediye meclis üyesi olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Genel merkezin YSK'ya yaptığı başvuruyla adayların merkez yoklaması yöntemiyle belirleneceğini ifade ettiğini ancak konuyla ilgili Parti Meclisi'nin ilgili kararı il ve ilçelere bildirmediğini savunan Keskin, şöyle konuştu:

"Parti Meclisi'nin il ve ilçelere yöntemle ilgili kararları kesin bildirmesi gerekiyordu. Biz bu bildirimlerin yapılmadığı kanısındayız. Bildirilseydi örneğin il başkanı bunu karar defterine geçirip tutanaklarıyla birlikte açıklaması lazımdı. Genel merkezin il ve ilçelere bildirdiği yetki kararlarını istiyoruz. Böyle bir şey varsa bu kararların İlçe Seçim Kurulu tarafından bize tebliğ edilmesi istiyoruz."

Keskin, ilçe yönetiminde belli kişilerin bir araya gelerek meclis üyesi listesi yaptığını, bunun Siyasi Partiler Yasası, Mahalli İdareler Seçim Kanunu ve parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunarak listenin iptalini talep ettiklerini dile getirdi.

Liste belirlenirken Parti Meclisi'nin belirlediği kadın ve gençlik kotalarına uyulmadığını da savunan Keskin, şunları kaydetti:

"Partinin yaptığı eksiklikler ve hatalar var. İster belediye başkanı adayı ister milletvekili olsun yöntemlerle ilgili yapılan hatalar ve yanlışlıklara karşı çıkılmıyorsa partinin altına dinamit koyuluyor demektir."

Kaynak: AA