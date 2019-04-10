İzmir'de CHP'lilerden 'mazbata' açıklaması

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ancak yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarını alamayan CHP'li belediye başkanları için, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrıda bulundu. İl örgütü, seçilen belediye başkanlarına mazbatalarının verilmesini istedi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde açıklama yapan CHP İl Örgütü, Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ancak yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarını alamayan CHP'li başkanlara, görevin teslim edilmesini istedi. 30 kişinin katıldığı açıklamayı, CHP İl Sekreteri Hacer Taş Gültepe yaptı. Sivil toplum örgütleri ve sendikaların da destek verdiği eylemde konuşan Gültepe, tüm Türkiye'nin 31 Mart seçim sonuçlarını kabullendiğini ve kazananı ilan ettiğini söyledi. Gültepe, şöyle dedi

Demokrasilerin gereği olan seçim sonuçlarını kabullenmek istemeyenler ve kimsenin inanmadığı bahanelerle Türkiye'yi gerenlere İzmir'den seslenmek istiyoruz. Demokrasimize gölge düşürmeyin, hak edenin hakkına ve milyonlarca insanımızın iradesine saygı duyun. Seçimi kaybedenlere sesleniyoruz; hakkıyla yönettiyseniz, halkı düşünerek hizmet ettiyseniz korkmayın. Seçimleri kaybettiğinizi kabullenin ve Türk halkının seçimine saygı duyun.

'YSK KARARLARA UYMAK ZORUNDA'

Açıklamanın 81 ilde aynı anda yapıldığını da vurgulayan Gültepe, YSK'ya çağrıda bulundu. YSK'nın, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorunda olduğunu kaydeden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü

YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak, ürettikleri yasa dışı gerçekleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK 'Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye' isteyen iktidar sahiplerine 'dur' demek zorundadır. YSK, 'Hukukun üstünlüğü mü, yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu' sorusuna açık ve net cevap vermek zorundadır. YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu, YSK'nın tarihsel sorumluluğudur.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA