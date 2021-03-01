İzmir'de CHP'den müzisyen ve sahne sanatçılarının sorunlarına yönelik basın açıklaması
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İzmir'de CHP'den müzisyen ve sahne sanatçılarının sorunlarına yönelik basın açıklaması

01.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:18
İzmir'de CHP'den müzisyen ve sahne sanatçılarının sorunlarına yönelik basın açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatılan müzisyen ve sahne sanatçılarının borçları ötelenerek ve kredi olanakları yaratılarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatılan müzisyen ve sahne sanatçılarının borçları ötelenerek ve kredi olanakları yaratılarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Konak Meydanında CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, partililer ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapan Yücel, ülkede müzisyenlerin salgın olmadan önce çok düşük ücretlerle, sosyal güvenceleri ve iş güvenliği olmadan, günübirlik kazançla meslek ve sanatlarını yaptıklarını, salgınla beraber de ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Esnafın, müzisyenlerin ve sanatçıların yaşadığı problemler ve beklentilerinin siyaset üstü bir konu olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Yücel, şunları kaydetti:

"Zaman kaybetmeden, bir müzisyen daha hayatına son vermeden, müzisyenlerimize maddi destek verilmesini, kredi, kredi kartı ve varsa vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, normalleşme sürecine geçildiğinde uzun vadeli ve faizsiz meslek destek kredisi verilmesini, tüm sağlık giderlerinin ve ilaç masraflarının bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Tüm bunlar yapıldığında bile bu kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılar sona ermeyecek, sadece hafifleyecektir."

Açıklama, müzisyen ve sahne sanatları derneklerinin temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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