Evini müzeye çevirmiş: 165 parça tarihi eser ele geçirildi

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Helenistik, İslami, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 165 parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucu, iki ayrı hırsızlık suçundan şüpheli olarak aranan bir şahsın Bergama İlçesi Yenikent Mahallesinde bulunan evinde tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adreste, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Kasım günü operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından adreste yapılan aramalarda, Helenistik, İslami, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 adet sikke, 32 adet obje, 4 adet ok ucu, 4 adet taş mühür, 18 adet yüzük, 7 adet heykel parçası ile 1 adet kabartma figürlü mermer parçası olmak üzere toplam 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Bergama Müze Müdürlüğünce olay yerinde incelendi. Eserlerin tamamının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu belirlendi. Olayla ilgili şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İZMİR