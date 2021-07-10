İzmir'de cesedi yem karma makinesinde bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi

İzmir'in Tire ilçesinde yem karma makinesinin içinde ölü bulunan 5 yaşındaki Z.K.Y. son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Tire ilçesinde yem karma makinesinin içinde ölü bulunan 5 yaşındaki Z.K.Y. son yolculuğuna uğurlandı.

Gökçen Mahallesi'nde 3 Temmuz'da bir çiftlikte yem karma makinesinin içinde cesedi bulunan Z.K.Y. için Üç Eylül Mahallesi Köprü Sokağında evlerinin önünde helallik alındı.

Çocuğun naaşı, Üç Şerifeli Cami'de kılınan namazın ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Z.K.Y'nin ailesi, olaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan dedesi ve yakınları katıldı.

Olay

İzmir'in Tire ilçesinde 3 Temmuz'da, 5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulunmuş ve dedesi gözaltına alınmıştı.

Dede M.T'nin ilk ifadesinde, çiftlik çevresinde oynayan torunu Z.K.Y'nin traktör kepçesiyle yem döktüğü karma makinesinin içine girdiğini görmediğini, kan görmesi üzerine makineyi durdurduğunu söylediği öğrenilmişti.

Dede M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp