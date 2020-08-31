İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi toprağa gömülü halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
31.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:36

İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi toprağa gömülü halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (22) ve T.Y. ile olayın gerçekleştiği günlük kiralık evi kiralayan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ö. ve T.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos'ta ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlatmış, çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğunun cesedi bulunmuş, cesedin C.D'ye (16) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili S.Ö. ve T.Y. ile evi kiralayan iki kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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