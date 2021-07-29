İzmir'de cesedi 13 yıl sonra bulunan kişinin katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi
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İzmir'de cesedi 13 yıl sonra bulunan kişinin katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi

İzmir'de cesedi 13 yıl sonra bulunan kişinin katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin kaybolduktan 13 yıl sonra cesedinin bulunması ve kemerle boğularak öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin kaybolduktan 13 yıl sonra cesedinin bulunması ve kemerle boğularak öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.O, Y.A. ve M.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Tanık A.Y, duruşmadaki ifadesinde, maktul Orhan Karaoğlan ile sanıklardan S.O'nun bir arkadaşı arasında arsa meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını ve cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Sanıklar, suçu işlemediklerini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 2005'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Orhan Karaoğlan bulunamamış, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde 2018'de kurulan özel ekip olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

Karaoğlan'ın bir galeride kayıt dışı otomobil alım satım işi yaptığı 3 zanlı tarafından borç meselesi nedeniyle kemerle boğularak öldürüldüğü, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kumdere mevkisine götürülen cesedin, aynı kişilerce burada yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edilmişti. Tutuklanan 3 kişi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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