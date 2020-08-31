İzmir'de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm arazisinde toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı
31.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:05

İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm arazisinde toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi'nde moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç kızın ölümüyle ilgili T.Y. ve S.Ö.'nün ardından dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Dünya
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Güncel
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı Dünya
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Eşiyle mahkemelik olan iş insanı Kadir Cenk Ulukartal, 'Yüzüne kezzap attıracağım' diye tehdit edildiğini öne sürdü
Eşiyle mahkemelik olan iş insanı Kadir Cenk Ulukartal, "Yüzüne kezzap attıracağım" diye tehdit edildiğini öne sürdü
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum
Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı netleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar günü oynanacak
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı netleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar günü oynanacak
Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı
Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Fatma Girik Hülya Avşar Rasim Öztekin
Spor Metin Oktay Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Çocuk Düğün Ankara Yunanistan
Şu an buradasınız: İzmir'de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 22:09:41. #1.14#
title