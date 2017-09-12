İzmir'de Cep Telefonu Kaçakçılığı

İzmir'de gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan İzmir'in Konak ilçesine kargo vasıtasıyla gümrük kaçağı cep telefonu geleceği ihbarı üzerine kargo araçlarını takibe aldı.



Kolilerin şüpheli şahıslara tesliminden sonra düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerde 143 cep telefonu ile bu telefonlara ait 143 batarya ele geçirildi, olayla ilgili A.F.B. (42) ve A.Ö. (18) yakalandı.



A.F.B. ve A.Ö, alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.