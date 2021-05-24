İzmir'de cep telefonlarına zararlı yazılım göndererek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

İzmir'de, cep telefonlarına zararlı yazılım göndererek vatandaşların banka hesap bilgilerini ele geçiren 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de, cep telefonlarına zararlı yazılım göndererek vatandaşların banka hesap bilgilerini ele geçiren 2 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cep telefonlarına "pandemi destek, maske cezası" gibi içeriklerle mesajlar gönderen 2 kişi, bu mesajlardaki linkler aracılığıyla yüklenen zararlı yazılım sayesinde çok sayıda kişinin banka hesap bilgilerini ele geçirdi.

Bu hesaplardan kendi hesapları ile yakınlarına ait hesaplara havale, EFT işlemi gerçekleştiren zanlılar, ayrıca kredi kartı bilgilerini kullanarak düzenledikleri sahte kimlikle internet üzerinden alışveriş yaptı.

Durumu tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ve 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramasında 6 telefon, 2 simkart, laptop, 2 harddisk, tabanca, 10 adet fişek ve sahte kimliğin yanı sıra dolandırılan vatandaşların kredi kartı bilgileriyle alındığı anlaşılan televizyon, oyun konsolu ile oyuncu monitörü ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Vatandaşların, benzer olayların mağduru olmamaları için kaynağı belli olmayan linkleri açmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, şu bilgililere yer verildi:

"Tanıdık kişilerden gelse dahi, sms veya e-posta yoluyla gönderilen linklerin, güvenilirliği teyit edilmeden tıklanmaması, güvenilirliği bilinen uygulama mağazaları Google Play ve Apple Store dışındaki sitelerden mobil uygulama indirilmemesi, vatandaşlarımızın ve kullanmış oldukları mobil cihazların güvenlikleri açısından önemlidir. Benzer bir durumla karşılaşılması halinde, akıllı telefonların mobil veri, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi, telefonunun sim kartının çıkarılması, cihazın tamamen kapatılması, kullanılan mobil bankacılık hesaplarının tedbiren askıya alınması gibi önlemlerle yaşanabilecek mağduriyetler en aza indirilecektir. Bu tarz konularla karşılaşılması durumunda gelen içeriklere itibar edilmemesi ve konunun en yakın kolluk birimine bildirilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı