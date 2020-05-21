İzmir'de 'çember daire' içinde kordon keyfi
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İzmir'de 'çember daire' içinde kordon keyfi

Korona virüs salgını dolayısıyla ilan edilen ve 4 gün süren kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte, İzmirli vatandaşlar sahile akın ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi korumak için çimler üzerine çizilen çemberler vatandaşların ilgisini çekti.

İzmir'de 'çember daire' içinde kordon keyfi
21.05.2020 02:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:37

Korona virüs salgını dolayısıyla ilan edilen ve 4 gün süren kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte, İzmirli vatandaşlar sahile akın ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi korumak için çimler üzerine çizilen çemberler vatandaşların ilgisini çekti.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında aralarında İzmir'inde bulunduğu 1 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini adeta sokaklara attı. Hava sıcaklıklarının artmasının da etkisiyle İzmirliler sahil kenarlarına akın etti. Alsancak semtinde bulunan Kordonboyu vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden birisi oldu. Zira kimi vatandaşlar Kordonboyu'nda yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da balık tuttu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi korumak maksadıyla çimler üzerine çizilen çember daireler vatandaşların ilgisini çekti.

'Çember' içerisinde kordon sefası

Arkadaşı ile birlikte çember daire içerisinde oturan Mehmet Arısoy (22), kısıtlamanın bitmesi ve havanın da güzel olması nedeniyle arkadaşı ile birlikte sahile geldiğini belirterek şunları söyledi, "Kısıtlama bitti ve şu anda kordondayız. Belediyemizin çizmiş olduğu yuvarlak daire içerisinde kordonun sefasını sürüyoruz arkadaşım ile birlikte. Böyle bir imkan tanıdığı için belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi. Arkadaşları ile birlikte kordona gelerek gecenin ve havanın güzelliğini yaşayan bir diğer isim ise Gülcan Şimşek (22) oldu. Kısa bir açıklama yapan Şimsek, " Kısıtlamalarımız bitti. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çemberler içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak arkadaşlarımızla kordonun tadını çıkarıyoruz" diye konuşurken, kordona gelerek arkadaşları ile birlikte zaman geçiren bir diğer kişi olan Selinay Aydın'da (23), çemberler içerisinde arkadaşları ile birlikte sosyal mesafe kuralına uyarak kordonun keyfini çıkardıklarını ifade etti.

Öte yandan birçok vatandaş kordona gelerek balık tutma keyfini yaşadı. Balık tutmak için gelen vatandaşlardan birisi olan Mehmet Yılmaz (60), kısıtlamaların ardından balık tutmaya geldiğini ifade ederek, "Sosyal mesafemizi mümkün olduğunca koruyarak balık tutmaya geldik. Balık tutma keyfini yaşıyoruz ve bizim için çok iyi oluyor. Mutluyuz" diye sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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