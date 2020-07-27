İzmir'de Çekirge bir kez sıçrar, iki kez sıçrar dedirten hırsızlık olayı
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İzmir'de Çekirge bir kez sıçrar, iki kez sıçrar dedirten hırsızlık olayı

İzmir'de "Çekirge bir kez sıçrar, iki kez sıçrar" dedirten hırsızlık olayı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aynı mahallede bir kamyoneti soymaya çalışan ve bir eve giren hırsız, polisten kaçtığı sırada başka bir eve tırmanırken ikinci kattan düşerek yaralandı.

27.07.2020 08:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:54

İzmir'de "Çekirge bir kez sıçrar, iki kez sıçrar" dedirten hırsızlık olayı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aynı mahallede bir kamyoneti soymaya çalışan ve bir eve giren hırsız, polisten kaçtığı sırada başka bir eve tırmanırken ikinci kattan düşerek yaralandı. Olay, saat 04.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan S.E., 3008 sokakta, içerisinde inşaat malzemeleri bulunan bir kamyonete girmeye çalıştı. Bu sırada, 3 katlı apartmanın birinci katında yatan araç sahibi B.Ş., hırsızın aracını yokladığını görünce birinci katından aşağıya atladı ve hırsızı kovamalaya başladı. Kovalamaca yaşanırken, S.E. belinden çıkarttığı tabancayı kamyonetin B.Ş.'ye doğrultarak peşini bırakmasını söyledi. Olayın ardından araç sahibi B.Ş. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Gülyaka Mahallesi'ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"BEN HIRSIZIM" DEDİ Öte yandan, yaşadıkları olaydan dolayı çok korktuklarını ifade eden ve isminin gizli kalmasını talep eden kamyonet sahibi B.Ş.'nin eşi, olay anını şu şekilde anlattı:

"Evde uyuduğumuz sırada telefonum çaldı ve karşı komşumuzun aradığını gördüm. Telefonu açtığımda, kamyonete girmeye çalışan biri olduğunu söylediler. Bende evin balkonuna giderek, orada uyuyan kocamı uyandırdım. Bu sırada, kamyonete girmeye çalışan kişiye kimsin diye bağırınca "Ben hırsızım" diyerek cevap verdi. Kocam direk balkondan aşağıya atladı ve hırsızı kovalamaya başladı. Mahallenin aşağısında o kişi, kocama silah doğrulttu ve kaçtı. Çok korktuk"

BAŞKA BİR EVE GİRDİ Kamyonete giremeyen hırsız, bu kez 3010 sokakta bulunan bir evin kapısını yanında taşıdığı demir yardımıyla açtı. Gizlice eve giren hırsız bir şeyler çalmaya çalıştığı sırada, ev sahibi Y.G. hırsızı fark etti ve hırsızla boğuşmaya başladı. S.E. yine yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, ev sahibini tehtit etti ve evden aldığı tablet ile kaçtı. S.E., evden çıkarken polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. BAŞKA BİR EVE TIRMANIRKEN İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ Polis ile S.E. arasında kovalamaca yaşanırken, S.E. 3011 sokakta bir eve tırmanmaya çalışırken, ikinci kattan aşağıya düştü. Yakayı ele veren azılı hırsız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştrıma Hastanesi'ne sevk edildi. S.E.'nin hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, S.E.'nin ilk girmeye çalıştığı kamyonetten hiçbir şey alamadığı ve girdiği evden ise tablet alarak kaçtığı öğrenildi.

İzmir'de Çekirge bir kez sıçrar, iki kez sıçrar dedirten hırsızlık olayı

Kaynak: DHA

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