İzmir'de çay ocaklarına kumar operasyonu
İzmir'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen kumar operasyonlarında 61 kişiye idari para cezası uygulandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen kumar operasyonlarında 61 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Naldöken mahallelerinde bazı çay ocaklarında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, kumar oynadığı tespit edilen 61 kişiye idari para cezası kesildi.
Operasyonlarda çok sayıda kumar malzemesine el konuldu. İşletme sahipleri M.S.F. ve M.B'ye kumar oynanmasına yer temini suçundan işlem yapıldı.