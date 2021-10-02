İZMİR (İHA) - İzmir'de tavanında ve zemininde çatlaklar meydana gelen bina boşaltıldı

20 kişi tahliye edildi: "Deprem oldu zannetmişler"

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairenin tavan ve zemininde çatlamalar meydana geldi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 20 kişi tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 167 sokakta yer alan 5 katlı bir binanın 4. katında bulunan bir dairenin tavanında ve zemininde çatlaklar oluştu. Dairede yaşayan üniversite öğrencisi, oluşan çatlaklar nedeniyle panikle binayı terk etti. Dairede yaşayan diğer sakinlere haber verilmesi üzerine aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu 20 kişi binadan tahliye edildi.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine binanın bulunduğu sokağa 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı şeritlerle kapatıldı. Binadan tahliye edilenler geceyi yakınlarında ve konukevlerinde geçirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapması bekleniyor.

"Deprem oldu zannetmişler"

Çatlaklar meydana gelen binanın yanında bulunan bir iş yerinde çalışan Mert Gökmen, "Ben siparişten geldiğimde zeminden bir şey çıkmış dediler. Fayansların kabardığını söylediler. İlk başta deprem oldu zannetmişler. Korkuyla binayı terk etmişler" dedi.