İzmir'de çatı katından düşerek yaralanan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde çatı katından düşerek yaralanan kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde çatı katından düşerek yaralanan kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'ndeki apartmanın çatı katında oturan D.Ö. ile aralarında gönül ilişkisi olduğu belirtilen D.K. arasında tartışma çıktı.

Olay sırasında 4. kattan düşen D.K. ağır yaralandı.

Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan D.Ö, ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine D.K'nın intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürdü.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan