İzmir'de çarşaflı kadının belediye otobüsünde darbedilme anı güvenlik kamerasında
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İzmir'de çarşaflı kadının belediye otobüsünde darbedilme anı güvenlik kamerasında

08.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:16
İzmir'de çarşaflı kadının belediye otobüsünde darbedilme anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Menemen ilçesinde bir şüphelinin belediye otobüsünde çarşaflı kadını darbetme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir şüphelinin belediye otobüsünde çarşaflı kadını darbetme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otübüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kırmızı şapkalı bir kişinin, yerinden kalktığı, önce otobüstekilere bir şeyler söylediği ardından da koltukta oturan kadına müdahale ettiği görülüyor.

Görüntüde zanlının kadını darbetmesinin ardından otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi yer alıyor.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat'ta, E.Ç'nin (55), belediye otobüsünde, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." diyerek kıyafetinden dolayı K.Ö'yü (47) yaraladığını bildirmişti.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında E.Ç. gözaltına alınmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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