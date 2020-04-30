İzmir'de çarşaf hırsızlığı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de çarşaf hırsızlığı güvenlik kamerasında

İzmir'de çarşaf hırsızlığı güvenlik kamerasında
30.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:07

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin balkonda asılı duran çarşafı çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin balkonda asılı duran çarşafı çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, geçen gün Bayraklı'ya bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, balkonda asılı duran çarşafı çalıp kayıplara karıştı. Sabah kalktığında balkondaki çarşafın olmadığı fark eden ev sahibi, alt kattaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, bir kişinin gece saatlerinde gelerek çarşafı çaldığını gördü. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi, balkonun altında bir süre bekliyor ve bu sırada etrafı kontrol ediyor. Daha sonra balkonda asılı duran çarşafı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşıyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak Haberler
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Podolski Selçuk İnan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Çocuk Sabah Futbolcu
Şu an buradasınız: İzmir'de çarşaf hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 00:38:15. #1.15#
title