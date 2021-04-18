İzmir'de çamur yağdı

İzmir'de çamur yağdı İzmir'de Kuzey Afrika kaynaklı toz bulutları yağmur ile birleşti, çamur olarak etkisini gösterdi.

İzmir'de çamur yağdı

İZMİR - İzmir'de Kuzey Afrika kaynaklı toz bulutları yağmur ile birleşti, çamur olarak etkisini gösterdi.

Kuzey Afrika kaynaklı olarak yurda giren toz bulutları İzmir'de de etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinden itibaren ara ara etkili olan yağışla birleşen toz bulutları, çamurla karışık yağmur yağmasına sebep oldu. Etkili olan toz bulutları çamurla karışık yağış dışında görüş mesafesi ve hava kalitesini de olumsuz etkiledi. Toz bulutlarının etkisinin ise akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT