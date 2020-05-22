İzmir'de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı

İzmir'de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı İzmir'de camilerde korsan müzik yayını yapılması skandalının ardından İzmir İl Müftülüğü, tedbir amacıyla kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verildiği bildirilmişti.

22.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:41

İzmir'de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı

İZMİR - İzmir'de camilerde korsan müzik yayını yapılması skandalının ardından İzmir İl Müftülüğü, tedbir amacıyla kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verildiği bildirilmişti. Bugün İzmir'deki camilerde ezanı müezzinler okudu.

İzmir'de 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde camilerin merkezi sistemine korsan olarak giren bazı kişi veya kişiler tarafından müzik yayını yapılmasının yankıları sürüyor. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, camilerden müzik yayını yapılmasını sosyal medya hesabında paylaşan eski CHP İzmir İl Yöneticisi Banu Özdemir savcılık tarafından tutuklandı. İzmir İl Müftülüğü ise dün gerçekleşen ikinci saldırının ardından tedbir amacıyla kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verildiğini bildirmişti. Kararın ardından bugün İzmir'de ezanı, camilerin müezzinleri okudu.

Vatandaşlar karardan memnun

Camilerde ezanın müezzinler tarafından okunması kararını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, bu şekilde kötü niyetli saldırıların da önüne geçilebileceği görüşünde olduklarını belirttiler. Vatandaşlardan Ahmet Etike, "Bu olayı yapanları kınıyorum. Allah ıslah etsin diyoruz. Bu olayı tekrar deneme gibi bir düşünceleri varsa karşılarında yine bizim gibi inançlı insanları görürler" dedi. İzzet Savaş isimli vatandaş ise merkezi ezan sisteminin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Savaş, "Bence ezanı müezzinlerin okuması daha iyi. En azından hakimiyet onda olur. Bu şekilde hem de bu tarz olayların yaşanmasının önüne geçilir ve daha güvenli olur. Bu yapılan saldırı ile ilgili de konuşmak gerekirse, bunlar yıldıramaz bizleri. Biz o tür insanların karşısındayız. O İslam düşmanlarını kınıyorum" sözlerine yer verdi.

İzmir'de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Haber
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
'Yeke Yeke' şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Hande Ataizi Hatice Çarpar
Spor Şenol Güneş Fatih Terim İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İzmir'de camilerde merkezi sisteme son verildi, ezanı müezzinler okumaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 18:42:05. #1.14#
title