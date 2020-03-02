: İzmir'de camilerde Mehmetçik için dua edildi

02.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:05

İzmir'de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.

Alsancak Hocazade Camisi'nde sabah namazı için bir araya gelen İzmirliler, namaz öncesi Fetih suresi okuyarak harekata katılan askerlere dua etti.

Cami cemaatinden Burhan Tuncel, "Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyorum. Suriye'den gelen düşmanları yok etmek için Mehmetçik elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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