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İzmir'de camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı
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İzmir'de camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece saatlerinde müzik yayını yapıldığı iddiası sosyal medyada yayıldı.

İzmir'de camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı
08.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:59

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece saatlerinde müzik yayını yapıldığı iddiası sosyal medyada yayıldı. İddia üzerine araştırma yapan polis ekipleri, müzik sesinin caminin yakınındaki bir otoparkta bulunan araçtan geldiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.40 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir caminin hoparlörlerinden Müslüm Gürses şarkısı çalındığına dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. İddia üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, müzik sesinin camiden değil, yakınında bulunan otopark içerisindeki bir otomobilden geldiğini belirledi.

Öte yandan cami derneğinin yöneticileriyle görüşen polis ekipleri cami kapısının gece saatlerinde kapatıldığını ve tüm elektrik sisteminin de kapatıldığını tespit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Öncelikle cami ile ilgili bir durum yok. Arabadan çalan müziği camiden yayınlanıyormuş gibi sosyal medyada yayan şahıs emniyet tarafından yakalanacaktır diye umuyoruz. Zaten geçmişteki olaylardan dolayı diken üstünde bir konu bu. Biz müftülük olarak önlemimizi almıştık; merkezi sistemden yayın yapılması mümkün değil. İzmir üzerinde bir oyun oynanıyor. Kim ne amaçla bu videoyu bu şekilde algı oluşturmak maksadıyla yayınladı, anlayabilmemiz mümkün değil" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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