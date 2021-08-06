İzmir'de cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldi
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İzmir'de cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir'de cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cami imamının tek katlı lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cami imamının tek katlı lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahallede imamın konakladığı lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar, muhtarlığın söndürme traktörüyle müdahale ettiği alevleri söndüremeyince durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında lojman, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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