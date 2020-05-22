İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin tepkiler
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İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin tepkiler

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayını ve bununla ilgili sosyal medya paylaşımları konusunda, kentteki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kınama açıklaması yaptı.

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin tepkiler
22.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:45

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayını ve bununla ilgili sosyal medya paylaşımları konusunda, kentteki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kınama açıklaması yaptı.

Milli Beka Hareketi İzmir İl Başkanı Ali Can Acar, yaptığı yazılı açıklamada, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek kentte bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ve bu korsan girişimi sosyal medyada yayınlayan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Ö. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Acar, korsan eylemleri kınadıklarını belirterek milli ve manevi değerlere saldırı yapan, pusu kuran, korsanlığa soyunan kişileri takipte olacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.

Acar açıklamasında, "Aziz vatanımızı bölmek ve karıştırmak, çirkin ve çirkef olayları tertipleyen ve kötülüğü yaşam tarzı haline getirmeye çalışan zalimler ordusuna diyoruz ki; 'emellerinize asla ulaşamayacaksınız' Dost, düşman bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele ruhu hala hayattadır ve ayaktadır." ifadelerine yer verdi.

İzmir Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nail Çelik de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede camilerinin minarelerinde ezanlarının okunduğu mabetlerimize yapılan bu siber saldırı cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Camilerimiz ve minarelerimiz üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Yaptığınız şovdan dolayı sizi kınıyoruz, sizin hakkınızda 'Dini değerlere hakaret etmek ve aşağılamak'tan dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz."

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) ise vatanperver ve sağduyulu İzmirlilerin merkezi ezan sistemini sabote ederek Türk milletinin kutsal

değerlerine savaş açmış olan hastalıklı fikirlere asla geçit vermeyeceğini belirtti.

İSTOK'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıkça Türkiye Cumhuriyeti devletinin milleti ile bölünmez bir bütün olan değerlerine saldırmak, devlet ve milletin bağrında bir yara açıp, ülkemizde farklı tartışma ortamları yaratarak, iç cephemizi zayıflatmaya, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan alçakça ve profesyonelce hazırlanmış bir eylem planıdır.

İSTOK olarak İzmirlilerin bu tür eylemlere kayıtsız kalmayıp, her düşünceden, toplumun her kesiminin sağduyulu ve vatanperver bir tavırla tepki göstermesinden duyduğumuz memnuniyetimiz ile birlikte necip milletimiz bugüne kadar dini ve milli değerlerini ayakta tutmuştur. Ezan, Kur'an, bayrak gibi birleştirici gücü olan değerlere saldıranların hukuk karşısında cezasız kalmayacakları aşikardır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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