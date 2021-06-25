İzmir'de Çamerya katliamının 77'nci yılında Yunanistan Başkonsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı
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İzmir'de Çamerya katliamının 77'nci yılında Yunanistan Başkonsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı

İzmir'de Çamerya katliamının 77'nci yılında Yunanistan Başkonsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de yaşayan Arnavut asıllı vatandaşlar, Çamerya katliamının 77'nci yılı dolayısıyla Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

İzmir'de yaşayan Arnavut asıllı vatandaşlar, Çamerya katliamının 77'nci yılı dolayısıyla Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Konak'ta bir araya gelen çok sayıda Arnavut asıllı vatandaş, Gündoğdu Meydanı'ndan pankartlarla Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, katliamı unutturmayacaklarını belirterek, "Biz Türkiye Arnavutları olarak geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkacağız. Çamerya'yı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anacağız, hatırlatacağız. Bir Arnavut için böyle alçakça, insanlık dışı bir olayı anmak, hatırlamak, hatırlatmak, unutturmamak bir görevdir." dedi.

Çamerya katliamı

Çamerya Arnavutlarına İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunan General Napoleon Zervas'ın komutasındaki kuvvetler tarafından Haziran 1944'te başlatılan ve Mart 1945'e kadar süren katliamda 2 bin 900 erkek, 214 kadın, 96 çocuk öldürülmüş, 745 kadına tecavüz edilmiş, 68 köy ve 5 bin 800 ev yakılmıştı. Katliamın ardından 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kalmış, bazıları ise Türkiye'ye göç etmişti.

İzmir'de Çamerya katliamının 77'nci yılında Yunanistan Başkonsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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