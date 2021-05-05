İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçinin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçinin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık yapılan evde hizmetçi olarak çalışan M.A. ile diğer 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karşıyaka ilçesindeki bir evde dün, hizmetçinin bayıltıldığı ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçmişti. Çelişkili ifadeler veren M.A, sorgusunda, hırsızlığı arkadaşları M.G. ve S.U. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etmişti.

M.A. ile diğer 2 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Çalınan ziynet eşyaları, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör