İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı yakalandı
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İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı yakalandı

İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmetçilik yaptığı evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli ile iki arkadaşı gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmetçilik yaptığı evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli ile iki arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Evde hizmetçilik yapan M.A'nın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, şüphelerini bu kişi üzerinde yoğunlaştırdı.

Sorgulamada M.A, hırsızlığı planlayıp arkadaşları M.G. ile S.U. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ziynet eşyaları da zanlıların adreslerinde ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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