İzmir'de, çalışan tek böbreğini kaybetme riski bulunan kadın rahmi alınarak tedavi edildi
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İzmir'de, çalışan tek böbreğini kaybetme riski bulunan kadın rahmi alınarak tedavi edildi

29.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:26
İzmir'de, çalışan tek böbreğini kaybetme riski bulunan kadın rahmi alınarak tedavi edildi

İzmir'de genç yaşta 2 böbreğini kaybeden, yıllar içinde annesi ve arkadaşından böbrek nakli olan kadının, çalışan tek böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca rahmi alındı.

İzmir'de genç yaşta 2 böbreğini kaybeden, yıllar içinde annesi ve arkadaşından böbrek nakli olan kadının, çalışan tek böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca rahmi alındı.

Medicana International İzmir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre 40 yaşındaki Adile Yurdakul'a, 24 yaşında iki böbreği de çalışmayınca annesinden böbrek nakli yapıldı.

Vücudu 8 yıl sonra bu böbreği reddeden Yurdakul, 3,5 yıl diyalize bağlandı. Bu sürede epilepsi hastası olan ve her diyalizden sonra kriz geçiren Yurdakul'a bu sefer arkadaşından böbrek nakli yapıldı.

Vücudundaki 4 böbrekten biri çalışan Yurdakul, 4 yıl sonra rahminde başlayan kanama nedeniyle çalışan tek böbreğini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Medicana International İzmir Hastanesinde kapalı operasyonla rahmi alınan Yurdakul, sağlığına kavuştu.

Operasyondan kısa süre sonra sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Adile Yurdakul, "Çalışan tek böbreğimi de kaybetmekten çok korktum. Çok şükür şimdi iyiyim. Sağlığım geri geldi." dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda ise son çare olarak rahmi almak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Zor bir ameliyattı çünkü hastamızın 4 böbreği vardı ve sadece 1 tanesi çalışıyordu. Yapılan operasyonda tek çalışan böbreğe zarar verme riski vardı, böbreğini kaybetmesi anlamına gelebilirdi. Azami dikkatle operasyonu gerçekleştirerek rahmini aldık ve yumurtalıklarını bıraktık. Şu an kendisi gayet sağlıklı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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