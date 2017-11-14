İzmir'de Çalınan Tırın Çekicisi Bursa'da Dorsesi Giresun'da Bulundu

İzmir'de çalınan tırın çekicisi Bursa'da, 26 ton bira yüklü dorsesi ise Giresun'da ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'de çalınan tırın Karacabey-Bursa karayolundaki bir petrol istasyonunda yakıt ikmali yaptığı ihbarını aldı.



Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tırı dorsesinden ayrılmış şekilde Mudanya ilçesinin Yörükyenice Mahallesi'nde park halinde buldu.



Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda söz konusu tırın bira yüklü dorsesinin ise Giresun'a götürüldüğü ve biraların buradaki bir büfeye satılacağı bilgisine ulaştı.



İl Jandarma Komutanlığının durumu bildirdiği Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dorseyi başka bir tıra bağlanmış ve boyanmış vaziyette büfenin önünde buldu.



Suçüstü yakalanan L.G. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.