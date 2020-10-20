İzmir'de çalınan otomobil, Torbalı'da parçalanmış halde bulundu
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İzmir'de çalınan otomobil, Torbalı'da parçalanmış halde bulundu

20.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:44
İzmir'de çalınan otomobil, Torbalı'da parçalanmış halde bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çalınan otomobil, Torbalı ilçesinde parçalanmış halde bulundu, 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çalınan otomobil, Torbalı ilçesinde parçalanmış halde bulundu, 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinden 15 Ekim'de çalınan 35 MJJ 44 plakalı aracın Torbalı'ya geldiğini belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Büro Amirliğince kurulan özel bir ekip, kamera kayıtlarından aracın Yedi Eylül Mahalesindeki bir hurdacıda olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, parçalanan otomobilin bazı parçalarının başka bir hurdacıya satıldığını tespit etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen H.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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