İzmir'de çaldığı araçla kaza yapan kişi yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çaldığı araçla kaza yapan kişi gözaltına alındı.
18.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:36
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çaldığı araçla kaza yapan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaymakçı Mahallesi'nde çalışır vaziyetteki 35 ANU 379 plakalı aracı alarak kaçan H.T, Türkmen Mahallesi'nde, Ö.C. idaresindeki 35 Z 0114 plakalı otomobile çarptı.
Kazadan sonra yaya olarak kaçan H.T, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA