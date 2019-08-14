14.08.2019 13:20

İzmir'de caddeler boşaldı, Kent Ormanı ise dolup taştı

İzmir'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle kent merkezi boşalırken, deniz kıyıları çocuklarıyla birlikte güneşin tadını çıkarmak isteyenlere ev sahipliği yaptı. Kısıtlı bütçeleri nedeniyle yazlık tatil beldelerine gidemeyenler ise İnciraltı'ndaki Kent Ormanı'nda hem serinledi hem denize girdi.

İzmir'de Kurban Bayramı tatilini geçiren bazı aileler, hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla birlikte serinlemenin yollarını aradı. Kordon boyu ve Cumhuriyet Meydanı, öğle saatlerinde sessizliğe bürünürken vatandaşlar ormanlık alanlarda serinlemenin yollarını aradı. Bayram tatilini İzmir'de geçiren bazı vatandaşlar oltasını alıp Kordon'da balık tuttu. Bazı turistler Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çekti. İnciraltı'ndaki Kent Ormanı ise çocuklarıyla birlikte aileleri ağırladı. Piknik yapmak için ormanlık alanı tercih edenler mangallarda et pişirip keyifli bir gün geçirdi.

Bayram tatilinin ilk gününde yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten vatandaşlardan İlhan Aras, ikinci gün kurban keserek ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi. Şimdi de ailece keyifli bir gün geçirmek istediklerini dile getiren Aras, Bayram tatilinde ziyaretlerimizi yaptık, kurbanımızı kestik. Bugün de ailemizle güzel bir gün geçirmek istedik. Çocuklarımız, kardeşlerimiz hepsi bir araya geldi. Tatilden sonra işbaşı yapacağız dedi.

İzmirliler deniz ve yeşilin birleştiği alanda hem piknik hem de yürüyüş yaptı. İnciraltı'nda güneşli havanın tadını çıkaran gençler çimler üzerinde top oynarken çocuklar da denize girdi. Deniz kıyısı plajları aratmadı.

Kaynak: DHA