İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başlarken, İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başlarken, İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile saatlerin 00.00 göstermesiyle 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın bulunduğu iller arasında yer alan İzmir'in en işlek cadde ve meydanları, yasağın başlamasıyla boş kaldı. Öte yandan, polis ekipleri yasak başlamadan vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA