İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı
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İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı
01.05.2020 07:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:48

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de dahil olduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir'de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de dahil olduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir'de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına İzmirlilerin riayet ettiği gözlemlendi. Kısıtlamanın ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir genelinde sessizlik hakim oldu. İzmirlilerin uğrak noktalarından birisi olan Saat Kulesi'ninde bulunduğu Konak Meydanı'na güvercinler ev sahipliği yaparken, vatandaşların bir diğer yoğun olarak tercih ettikleri yerlerden Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Bulvarı'da boş kaldı. Yine Konak'ta bulunan Talatpaşa Bulvarı da sessizliğini korurken, Konak Kordon Boyu'da sabahın ilk ışıkları itibariyle boş kaldı.

Öte yandan, İzmir'in en yoğun trafik akışının yaşandığı yerlerden olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Anadolu Caddesin'de de sabahın ilk ışıklarında araç geçişinin neredeyse sıfır seviyesinde olduğu gözlemlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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