İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı
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İçişleri Bakanlığı, Polis, İzmir, Güncel

İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:18
İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Issız kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Polis ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle gece yarısından sonra 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı başladı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilk gününde İzmir'de en kalabalık cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Yasağın ilan edilmesi öncesi kentte yaşanan yoğunluk gün içerisinde yerini sessizliğe bıraktı. Vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları boş kaldı. Hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı gözlendi. İzmir'in sembolü Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı'na güvercinler ev sahipliği yaptı. Belediye ekipleri meydanda dezenfektasyon işlemlerine devam etti.

Öte yandan, polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde uygulama yaptı. Yeşildere Caddesi'nde araçları durdurarak, sürücülere gerekli belgelerinin olup olmadığını soran ekipler, olmayanlara ceza kesti. Fırın işçisi Sercan Polatlı, "Dün gece halkımız için ekmek ürettik. Şimdi de dinlenmek için evime gidiyorum. İşlerimiz çok yoğun, halkımız ekmeksiz kalmasın diye çalıştık" dedi.

Evine gitmek üzere yola çıktığını söyleyen telekomünikasyon şirketi çalışanı Faruk Arde ise, "İşlerimiz çok yoğun. İnsanlar evde olduğu için interneti yoğun kullanıyorlar. Biz de onlara bu hizmeti sağlıyoruz. Kesintiye uğramaması gerekiyor. Arıza ve kurulum ekipleri çok yoğun çalışıyorlar. Haftanın yedi günü durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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