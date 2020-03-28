İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular
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Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, Buca

İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular

İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular Cadde üzerinde ücretsiz el dezenfektanı gören vatandaşlar memnun kaldı İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir iş yerinin sahibi, trafik levhası üzerine sabunluk içerisine el dezenfektanı koydu.

28.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:15
İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular

İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular

Cadde üzerinde ücretsiz el dezenfektanı gören vatandaşlar memnun kaldı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir iş yerinin sahibi, trafik levhası üzerine sabunluk içerisine el dezenfektanı koydu. Vatandaşlar, ücretsiz olarak kullandıkları el dezenfektanıyla ellerini temizlerken, uygulamayı yapan fikir sahibi işyeri sahibine de teşekkür ett.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye'de de ortaya çıkınca önlemler artırıldı. Temizlik sağlayan en önemli hijyen malzemelerinden birisi de el dezenfektanları oldu. Buca ilçesi Ufuk Mahallesinde bulunan, temizlik ve ambalaj ürünleri satan bir işyerinin sahibi Gökhan Yeniçeri (42), dükkan önündeki trafik levhasına bir sabunluk içerisinde el dezenfektanı astı. Yeniçeri, vatandaşların ücretsiz şekilde kullanımına sunduğu el dezenfektanının üzerine "Dezenfektan ücretsizdir. Sağlıklı günler dileriz" yazılı tabela da astırdı. İşletmenin uygulamaya soktuğu bu ücretsiz hizmetten dolayı da vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. İş yeri sahibi Gökhan Yeniçeri de ticari amaç güderek böyle bir uygulama yapmadıklarını, iş yerinden alışveriş yapmasalar bile vatandaşların el dezenfektanıyla ellerini dezenfekte edebileceğini belirtti.

"Amacımız ticari değil, alışveriş yapmayan vatandaşlar da elini dezenfekte edebilir"

Yeniçeri, alışveriş yapmayan vatandaşların da el dezenfektanını ücretsiz şekilde kullanabileceğine vurgu yaptı. Yeniçeri, "Vatandaşlarımız durumu yeterince dikkate almıyor ne yazık ki sokaklar insan kaynıyor. Artık biz de hem kendi sağlığımız hem de insanlar biraz daha dikkat etsinler diye böyle bir uygulama başlattık. Ücretsiz bir şekilde herkes burada elini dezenfekte edebilir. Böylelikle işletmemizin de güvenliğini sağlamış olacağız inşallah. Bölgedeki karakollara da aynı şekilde bu tarz ürünler gönderiyoruz. Polisimizi de hijyen anlamında korumak için hediye ediyorum. Herkesin sağduyulu olması gerekiyor. Bu iş büyüyor, dikkat etmeliyiz. Vatandaşlarımız uygulamadan dolayı memnun. Bu şekilde birçok işletmede de bu yapılması gerekir. Vatandaşların bizden alışveriş yapmaları şart değil. Amacımız zaten ticari de değil. Yoldan geçen herkes en azından 15 dakikalığına da olsa elini dezenfekte etsin. Buraya koyduğumuz ürün zaten Sağlık Bakanlığı onaylı. Amacımız ticari değil, bu ürünü satmıyoruz. Vatandaşlarımızın bunu kullanarak dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Yaygınlaşması lazım"

Yoldan geçerken el dezenfektanını kullanan Hakan Yılmazer isimli vatandaş da uygulamanın tüm esnafa örnek olması gerektiğinin altını çizdi. Yılmazer, "Aslında bunun yaygınlaşması lazım. Yoldan geçerken gördüm, kullandım, çok memnunum. Teşekkür ederim yapan arkadaşlara. Uygulamadan memnunuz. Kullanılan ürün de gayet kaliteli bir ürüne benziyor" dedi. İş yerinden alışveriş yapan bir müşteri ise korona virüs nedeniyle fahiş fiyata ürün satarak fırsat sağlayan diğer işletmelere örnek bir uygulama olduğunu belirterek işletme sahibine teşekkür etti. Sıla İnoğlu isimli müşteri, "Kullanılan ürün alkol bazlı üründen daha çok krem bazlı olduğu için güzel kokuyor. Böyle bir uygulamayı hizmete sokmak çok güzel. Yaşlılarımızın daha çok kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çıkar amacıyla fırsatçı davranan diğer işletmelere örnek olacak bir uygulama olmuş" sözlerine yer verdi.

"Biz vatandaş olarak memnun kaldık"

Ücretsiz el dezenfektanı hizmeti nedeniyle çok memnun olduklarını belirten Emirzade Koç isimli vatandaş da, "Çok iyi bir şey olmuş. Her zaman, herkes tarafından yapılması gereken bir şey. Biz vatandaş olarak çok memnun kaldık. Olmayan yerlerde de arıyoruz açıkçası. Alışverişten yaparken her şeye bakıp elleyebiliyoruz. Burada da el dezenfektanını görüp ellerimize sürdüğümüzde de içimiz rahatladı" dedi.

İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular

Kaynak: İHA

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İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular

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