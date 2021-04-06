Son dakika haberleri | İZMİR'DE BYLOCK OPERASYONU 10 GÖZALTI

Son dakika habere göre İzmir'de, FETÖPDY'nin gizli haberleşme probramı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün yönetim kademesindeki kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.