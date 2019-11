İzmir'de Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi

25.11.2019 23:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:09

İZMİR'de, Büyükşehir Belediye Meclisi, suya yüzde 15 oranında zam yapma kararı aldı. AK Parti'li Meclis üyeleri, yeni tarifelere karşı çıkıp, zam yapılmamasını isterken, yeni tarifeler CHP'li üyelerin oylarıyla meclisten geçti. Yeni tarifeler 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı altıncı oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin yurt dışı temasları nedeniyle eleştirdiği Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Değerli arkadaşlar, kentler marka kent olmak için yarışır. Aslında marka sözcüğü ticari bir ürün için kullanılır. Kentler ticari ürün değildir ama markalaşmak için yarışırlar. Burada bahsedilen şey dünya kenti olmaktır. Dünyanın diğer kentleriyle mücadele edebilmek için marka kent olmalıyız. Bir kent dünya kenti değilse marka da değildir. Tüm dünyanın anladığı budur. İzmir bir dünya kenti olmaya layıktır. Peki, nasıl olacak? Biz ağzımızla kuş tutsak da dünyayla buluşmuyorsak, İzmir'in kabuklarını kırmıyorsak dünya kenti olamazsınız. Kimse size o unvanı vermez. O yüzden uluslararası platformlarda olmanız gerekir" dedi.

'HER GEÇEN GÜN DÜNYA KENTİ OLMAYA YAKLAŞIYOR'Kenti tanıtarak cazibesini arttırmanın önemli olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, "Bu sadece turizmcinin işi değildir, kamu görevlileri bunu yapar. Artık kent diplomasisi diye bir alan oldu. Dünyamızda bu var. Kentlerin aralarında ittifaklar kurduğu birbirleriyle rekabet ettiği başka bir dünyadan bahsediyoruz. İzmir onun için çok daha fazla uluslararası alanda temsil edilecek, yer alacak. Onun için İzmir çok daha fazla misafir davet edecek, dışarıya temsilci gönderecek. Biz de bunun önünü açacağız. İftihar edebilirsiniz, İzmir her geçen gün daha fazla dünya kenti olmaya yaklaşıyor" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Meclisi altıncı oturumu tamamlandıktan sonra, İZSU Genel Kurulu yapıldı.'1 MİLYAR 100 MİLYON GELİR GİDER ARASINDA BÜTÇE AÇIĞI VAR'İZSU Genel Kurulu'nda da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumda söz alarak, su fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış olacağını söyledi. Özuslu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artış normal olduğunu savundu.AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında konuştu. İZSU'nun, İzmir için hayati öneme sahip bir kurum olduğunu belirte Hızal, şunları söyledi: "AK Parti Grubu olarak 5 yıllık stratejik planın geçmesi için olumlu oy kullandık. İzmir'in geliştirilmesi için doğru bir plan yaptınız, eksikleri olmasına karşın olumlu baktık. Başkan, 'marka kent' diyor. Hedefimiz İzmir'i dünya kentleri arasına sokmak. Başkan aday olduğu süreçte bunları dile getirdi, herhalde aynı sorunlar devam ediyordur. Şu da bir gerçek; 8 aylık bir süreçte bu kadar yapısal, ciddi sorunların ortadan kaldırılmasını elbette beklemiyoruz.1 milyar 100 milyon gelir gider arasında bütçe açığı var. Bunun denk hale gelmesini sağlayacak olan finansal girdi borçtur. İlkesel olarak, AK Parti olarak borçlanmaya karşı değiliz. Borçlanma yoluyla elde edilecek gelirin cari harcamalara ve borca harcanmasına karşıyız."AK PARTİ SU ZAMMINA KARŞI ÇIKTISuya yapılan zammı da eleştiren Özgür Hızal, "31 Mart'ta seçim kazanılıyor, İzmirliye şirin gözükmek adına indirim yapıyorsunuz. Şimdi yüzde 15'lik zam var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Bu bütçelerle bu şekilde devam edilirse bir 85 yıl daha sürecek. Biz sizden gerçekten yüzülebilir körfez projesi istiyoruz. Bu şekilde projelerle değil, doğru hayata geçilebilir verilerle istiyoruz. Aksi halde değil 3 yıl sonra 13 yıl sonra bile yüzülebilir körfez hayalini gerçekleştiremeyeceğiz. Tüm bu gerekçelerle AK Parti olarak bütçe tasarısı ve performans programına olumsuz oy kullanacağız" dedi. 'TAVİZ VERMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK'Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP Yeşim Tekoğlu da, yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt vererek, şunları söyledi: "Özgür Bey bize 'suya zam yapmayın' dedi. Ben de size iktidar partisine mensup olduğunuz için, 'elektriğe ve mal alımlarına zam yapmayın' diyorum. Kiraz dahil her yerde yatırımlarımız programımızda var. İzmir'de içme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir, adil, kaliteli, bilimin ışığında sağlamak misyonumuzdur. İZSU önümüzdeki yılda da hedefinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir. 2020 mali yılı performans programı tüm birimlerimizin koordinasyonu sağlanarak yapılmıştır. Faaliyet raporunun temelidir."AK Parti'li Hüsnü Boztepe de, kayıp kaçak su oranlarını açıkladıktan sonra, "Su kaybımız 92 milyon metreküp. Eğer bunun önüne geçilmezse, Tahtalı Barajı kadar su kaybımız olacak" dedi.'VAATLERİMİN HEPSİNİN ARKASINDAYIM'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birleşimin sonunda eleştirilere toplu şekilde yanıt verdi. Toplantıda birçok önemli fikrin paylaşıldığını ve bunları dikkate alacaklarını ifade eden Soyer, AK Parti'li meclis üyelerinin eleştirilerini anımsatarak, tüm vaatlerinin arkasında olduğunu belirtti. Soyer, İzmir'in su arıtma konusunda Türkiye'de birinci kent olduğunu da belirterek, "Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Biz böyle olduğunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Şirket değiliz. Yurt dışı gezilerime gelince. Ben seçimden sonra ilk olarak Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'ne gittim. Oralara gitmek için seyyar makam yaptık. Bütün dünyaya anlatıyoruz herkes de hayranlıkla dinliyor. Çok daha fazla köy, mahalle geziyoruz. Oraya da gideceğiz yurt dışına da gideceğiz" dedi. YENİ SU TARİFELERİ ŞU ŞEKİLDE

