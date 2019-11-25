İzmir'de büyük yangın: Onlarca ekip bölgede
Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de büyük yangın: Onlarca ekip bölgede - Haber

İzmir'de büyük yangın: Onlarca ekip bölgede

İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ediyor.

25.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:42
İzmir'de büyük yangın: Onlarca ekip bölgede

'in ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi İşıkkent Mahallesi Göldere yolu üzerinde bulunan plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangın biranda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 11 itfaiye aracı müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzüne yükselen dumanlar ise İzmir'in pek çok yerinden bile görülebiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.