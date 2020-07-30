İzmir'de büyük orman yangını İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede büyük bir yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 25 arazöz ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgar ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, çevre illerden takviye helikopter ve uçak desteği istendiği bildirildi.

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA