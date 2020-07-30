İzmir'de büyük orman yangını
İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.
30.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:03
İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede büyük bir yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 25 arazöz ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgar ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, çevre illerden takviye helikopter ve uçak desteği istendiği bildirildi. - İZMİR
Kaynak: İHA