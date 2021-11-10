İzmir'de Büyük Önder'i anma etkinliğinde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla düzenlenen "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"nde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

Kordon'dan başlayan yürüyüşe katılanlar, Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki kalpaklı posterini taşıdı. İzmirliler, ellerinde Atatürk'e özlemlerini anlatan pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bu ülke ve milleti için değil insanlık için hep daha iyisini düşünen bir vizyona sahip olduğunu söyledi.

Atatürk'ün fikri üretimi ve eylemleriyle her daim dünya halklarına ilham veren bir lider olduğunu dile getiren Soyer, "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" şiarıyla sürdürdüğü politikaların ülkeye duyulan saygının en temel sebeplerinden biri olduğunu dile getirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de "Kurtarıcımız ve kurucumuzu anmak için yapmamız gereken şey daha çok çalışmak, daha çok üretmek, milletimizle omuz omuza yürümektir." dedi.