İzmir'de büyük arazi yangını: 40 dönüm arazi kül oldu
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İzmir'de büyük arazi yangını: 40 dönüm arazi kül oldu

İzmir'de büyük arazi yangını: 40 dönüm arazi kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm arazi küle döndü.

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm arazi küle döndü. Yangını söndürme çalışmaları esnasında bir itfaiye aracı da son anda yanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralarında Kazantepe mevkiindeki bir arazide henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Arazide bulunan ekinlerde çıkan yangın, tepedeki nar ağaçlarına sıçradı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana hızla yayıldı. İhbar üzerine İzmir İtfaiyesi Tire Grubuna bağlı ekiplerle birlikte İzmir Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin çalışması sonucu alevlerin yakındaki güneş enerjisi tarlasına sıçraması önlendi. Uzun uğraşlar sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alınabilirken, yangın sebebiyle yaklaşık 40 dönüm arazinin küle döndüğü öğrenildi.

İtfaiye aracı yanmaktan son anda kurtuldu

Öte yandan yangın, rüzgarın yön değiştirmesi sonucu yangına müdahale için arazide bulunan bir itfaiye aracına da sıçradı. Araca anında müdahale eden ekipler, itfaiye aracının yanmasına son anda engel oldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken itfaiye personelleri de büyük bir tehlike atlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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