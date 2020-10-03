İzmir'de bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

03.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:22
İzmir'de bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı.

İzmir'de yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) yapılan yazılı açıklamada, Alsancak'ta bulunan 35-40 yaşlarındaki dişi İribaş deniz kaplumbağasının İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Dalma problemi yaşayan caretta carettanın ilk kontrollerinin ardından DEKAMER'e getirildiği belirtilen açıklamada, "Tedavi altına alınan ve Ladin adı verilen kaplumbağanın şu an refleksleri iyi ve gözlem altında tutuluyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Hazal Kaya Arzum Onan Ajda Pekkan Seren Serengil
Spor Falcao Arda Turan Ryan Babel Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Kaza Otomobil Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 21:24:28. #1.15#
title