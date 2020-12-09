İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı
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İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı

09.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:48
İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 344 bin 218 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 344 bin 218 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, 798 kişilik ekiple kentte denetlenen 55 pazar yerindeki 102 esnafa toplam 20 bin 280 lira idari para cezası uygulanılırken 15 esnaf hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Ekipler pazar yerlerinde denetledikleri 11 bin 251 vatandaştan 275'ine ise toplam 250 bin 150 lira para cezası kesti.

Kent genelinde 2 bin 275 toplu ulaşım aracında gerçekleştirilen uygulamalarda ise 10 araca toplamda 22 bin 938 bin lira para cezası yazıldı. Çalışmalarda toplu taşıma araçlarındaki 7 bin 974 yolcu denetlenirken 49 kişiye toplamda 50 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından, toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlerden fotoğraf paylaşarak "Denetimler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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